Conselho da Hypermarcas aprova contratação de US$100 mi em CCB internacional

Os papéis terão vencimento de três anos e têm o Banco Safra como agente de pagamento. Será realizada também uma operação de swap, de forma a substituir seu custo em moeda estrangeira para a taxa de 110,75 por cento do CDI.

O Conselho também ratificou a contratação de CCB Internacional no valor em dólares equivalente a 150 milhões de reais com vencimento em 5 de janeiro de 2017, tendo o Itaú BBA como agente de pagamento. A operação será realizada conjuntamente com operação de swap para a taxa de 111 por cento do CDI.

O objetivo das operações é reforçar o caixa da companhia para pagamento de dívidas de curto prazo, informou a empresa.