Conselho da Infraero aprova indicação de dois diretores O Conselho de Administração da Infraero aprovou hoje as indicações de dois novos diretores da empresa: Martins Ferreira Junior, para o cargo de diretor financeiro, e Carlos Alberto Martins de Souza, para o cargo de diretor comercial. De acordo com nota divulgada pelo Ministério da Defesa, os dois novos diretores foram escolhidos com base em "critérios técnicos". A nota informa também que o conselho de administração aprovou um aumento no capital social da Infraero no valor de R$ 350 milhões.