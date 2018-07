Conselho da Lupatech aprova venda de empresas controladas na Argentina O Conselho de Administração da Lupatech, empresa de equipamentos para o setor de petróleo, aprovou na terça-feira a venda de empresas controladas na Argentina por 22 milhões de dólares, no âmbito do plano de reestruturação do seu endividamento financeiro e estrutura de capital.