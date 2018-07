Conselho da Marfrig aprova proposta de emissão de R$2,15 bi em debêntures

Os membros do Conselho também decidiram convocar assembleia geral extraordinária a fim alterar o Estatuto Social, incluindo a denominação social da companhia de Marfrig Alimentos S.A. para Marfrig Global Foods S.A., além de deliberar sobre a emissão de debêntures.

Os papéis da empresa, segunda produtora de carne bovina do Brasil, operavam em alta nesta segunda-feira, após a empresa do setor de bovinos ter elevado as estimativas para 2014, com previsão de um fluxo de caixa livre positivo de até 100 milhões de reais por conta da troca de dívida velha por nova, alterando o cronograma de pagamento de juros.

(Por Laiz de Souza)