Conselho da ONU deve mandar sinal sobre violência síria--Annan

Annan, em uma carta ao Conselho de Segurança obtida pela Reuters, repetiu que o uso pelo governo sírio de artilharia, tanques e helicópteros contra o vilarejo de Tremseh violaram seus compromissos assumidos em um plano de paz aprovado pela ONU.

"Tragicamente, agora temos outro lembrete cruel de que as resoluções do Conselho continuam a ser desrespeitadas", disse a carta de Annan, lembrando que na quarta-feira ele instou o Conselho a enviar uma mensagem de que haveriam consequências pelo não-cumprimento do plano.

"É imperativo e não poderia ser mais urgente sob a luz dos eventos em andamento", disse a carta.

(Reportagem de Andrew Quinn)