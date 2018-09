Conselho da USP vota mudanças na Fuvest

JORNAL DA TARDE

Dois anos após mudar a estrutura de seu processo seletivo, a Universidade de São Paulo (USP) quer fazer novas modificações já no próximo vestibular, que ocorrerá no final deste ano. Amanhã, na reunião do Conselho de Graduação (CoG) da instituição, as propostas de mudanças serão colocadas em votação.

As propostas de alterações foram elaboradas por um grupo de trabalho criado sob a coordenação da pró-reitoria de graduação da USP, que passou os últimos meses discutindo o assunto com a ajuda da Fuvest. O CoG é formado por 42 representantes das unidades ligadas à universidade e por 6 representantes dos alunos, todos com direito a voto.

Presidente do conselho, a pró-reitora de graduação, Telma Maria Tenório Zorn, disse que a mudança no vestibular é uma questão prioritária e as modificações extrapolam o programa de inclusão (Inclusp), atingindo "todo o sistema do vestibular". "As propostas deste grupo de trabalho serão apresentadas e adaptações no vestibular devem ocorrer, como também a revisão do Inclusp", afirmou a pró-reitora, que não detalhou as propostas.

Ineficaz. O modelo atual foi considerado ineficaz em análises feitas pela Fuvest com base no desempenho dos candidatos. O formato foi adotado com o objetivo de exigir formação mais genérica dos candidatos. Atualmente, a primeira fase não conta pontos para a nota final e as provas específicas das carreiras escolhidas só ocorrem no último dia da segunda fase.

No ano passado, Telma havia afirmado que sua intenção era acabar com o bônus automático de 3% a que os estudantes que fizeram o ensino médio em escola pública têm direito hoje pelo Inclusp, atrelando toda bonificação do programa (que pode chegar a 12%) a um sistema de mérito.

PARA ENTENDER

- Em 2009, no projeto elaborado pela então pró-reitora de graduação Selma Garrido Pimenta, a USP muda o formato da Fuvest

- O modelo que vigorou nas duas últimas edições consiste em uma primeira etapa apenas eliminatória, sem contar pontos para a nota final, com 90 questões de múltipla escolha. Na segunda fase, dissertativa, dois dias de provas comuns a todos - o primeiro dia com redação e questões de língua portuguesa e o segundo dia com questões multidisciplinares - e o terceiro dia voltado à área escolhida

- Na época, a mudança foi aprovada por 23 votos a favor e 10 contra - sete unidades se abstiveram

- Amanhã, a USP levará ao Conselho de Graduação para votação novas mudanças “sistemáticas” na Fuvest, ainda não detalhadas. Após duas edições, o modelo em vigor foi considerado ineficaz