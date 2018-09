Conselho de Ética abre processo contra Jaqueline Roriz

A deputada é acusada de receber recursos ilícitos durante sua campanha eleitoral em 2006. O caso, que tem relação com o escândalo do mensalão do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (ex-DEM), foi documentado em vídeo e divulgado na imprensa.

Filha do ex-governador do Distrito Federal Joaquim Roriz, Jaqueline terá prazo de cinco sessões da Câmara para apresentar sua defesa. O relator será o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), informou a Agência Câmara.