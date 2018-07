O parecer, de autoria do senador Humberto Costa (PT-PE), foi aprovado por 15 votos. O processo contra Demóstenes vai agora à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, responsável por analisar se foi respeitado o rito legal no Conselho de Ética.

Após isso, caberá ao plenário da Casa decidir em votação secreta se o senador perderá ou não seu mandato.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)