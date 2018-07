Conselho de medicina cassa profissional

Para o Cremesp, Molinari desrespeitou artigos do Código de Ética Médica que versam sobre o respeito à saúde do paciente, foi negligente e não colaborou com os órgãos de vigilância sanitária.

Silvana Turine morreu quando foi submetida a uma lipoaspiração na clínica estética de Molinari, em São Paulo. Ela sofreu parada cardiorrespiratória e teve seis crises convulsivas. O médico, que não era cirurgião, não poderia ter feito o procedimento. A clínica era irregular.

Depois, um paciente de Molinari denunciou que o médico orientava pacientes portadores do vírus HIV a entrar na Justiça para obter do governo medicamentos. Em seguida, receitava uma quantidade maior do que a necessária e ficava com parte dos produtos para revender.