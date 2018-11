Conselho de Medicina cassa registro de Abdelmassih O Conselho Regional de Medicina de São Paulo decidiu pela cassação do exercício profissional de Roger Abdelmassih. A medida foi publicada na última sexta-feira no Diário Oficial do Estado. A cassação foi justificada como pena disciplinar. Abdelmassih foi condenado a 278 anos de prisão em novembro pela juíza Kenarik Boujikian Felippe, da 16.ª Vara Criminal de São Paulo, por abusar sexualmente de pacientes em sua clínica de reprodução assistida, entre 1995 e 2007.