Conselho de Medicina do RS vai investigar morte em lipo O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) informou hoje que abriu sindicância para investigar a morte de uma mulher de 29 anos durante uma cirurgia estética realizada em Porto Alegre. A jovem passou pelo procedimento na quarta-feira, na clínica de estética Heller. A vítima se submeteu a lipoaspiração e implante de silicone nos seios quando sofreu parada cardíaca.