Conselho de Segurança da ONU analisa resolução sobre acesso à área do acidente aéreo na Ucrânia O Conselho de Segurança das Nações Unidas analisa um projeto de resolução para condenar a "derrubada" do avião da Malásia Airlines na Ucrânia em que demanda aos grupos armados acesso ao local do acidente e pede aos estados da região para cooperar com as investigações internacionais.