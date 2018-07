Conselho de Segurança da ONU condena Síria por massacre em Houla

"O Conselho de Segurança condenou nos mais fortes termos possíveis os assassinatos, confirmados por observadores da ONU, de dezenas de homens, mulheres e crianças e os ferimentos causados a centenas de outros no vilarejo de Houla, perto de Homs, em ataques que envolveram uma série de artilharias do governo e disparos de tanques em áreas residenciais", disse um comunicado do conselho na noite de domingo.

"O Conselho de Segurança também condenou a morte de civis por disparos a curta distâncias e por agressões físicas severas", acrescentou o comunicado, que foi lido após um encontro de emergência do conselho, com três horas de duração, pelo sub-embaixador do Azerbaijão na ONU, Tofig Musayev.

"Tal uso abusivo da força contra a população civil constitui uma violação da lei internacional aplicável e dos compromissos do governo sírio sob as resoluções do Conselho de Segurança da ONU", acrescentou o texto.

(Reportagem de Louis Charbonneau)