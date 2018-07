Conselho de Segurança da ONU discutirá crise hondurenha

Zelaya foi deposto em um golpe em 28 de junho. Na segunda-feira, ele voltou à capital do país, Tegucigalpa, e se abrigou na embaixada brasileira, provocando um impasse entre seus seguidores e opositores.

Nesta semana na Assembleia Geral da ONU, o Brasil havia pedido que o conselho fizesse uma reunião de emergência para discutir a crise.

Um diplomata disse que o conselho não deverá tomar nenhuma ação formal para restituir Zelaya, mas que manteria um diálogo sobre a crise.

A ONU suspendeu temporariamente a cooperação com a comissão eleitoral de Honduras antes da eleição presidencial programada para novembro, alegando que as condições não eram propícias para uma votação com credibilidade.

(Reportagem de Patrick Worsnip)