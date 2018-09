Conselho denuncia maus-tratos à ONU Um relatório descrevendo 76 casos de maus-tratos a pacientes internados em instituições psiquiátricas foi entregue ontem à representante do Brasil no Subcomitê para Prevenção da Tortura da ONU, Margarida Pressburger. As denúncias, com casos de mortes de pacientes, foram recebidas pelo Observatório de Saúde Mental e Direitos Humanos da Rede Internúcleos de Luta Antimanicomial e organizadas pelo Conselho Federal de Psicologia. "Esperamos que a ONU nos ajude a sensibilizar o governo para a questão", disse o presidente do conselho, Humberto Verona. / C.T.