Conselho investiga gravidez de menina de 11 anos O Conselho Tutelar de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizontes, pediu instauração de inquérito por parte do Ministério Público para apurar a responsabilidade pela gravidez de uma menina de 11 anos, vítima de abuso sexual, que espera gêmeos. As suspeitas, de acordo com o conselho, recaem sobre o padrasto da menina que está desaparecido há três meses, desde que a gestação foi descoberta.