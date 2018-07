Conselho mantém fim de credenciamento especial A Câmara de Ensino Superior, órgão deliberativo do Conselho Nacional de Educação (CNE), concedeu ontem parecer contrário a um pedido do governo federal e manteve o fim do credenciamento no Ministério da Educação de cursos de pós-graduação oferecidos por órgãos públicos e instituições não educacionais.