Conselho Nacional de Defesa do Egito faz apelo por diálogo O Conselho Nacional de Defesa do Egito, liderado pelo presidente Mohamed Mursi, condenou neste sábado a violência nas ruas e fez um apelo por diálogo nacional para resolver as diferenças políticas, disse o ministro da Informação, Salah Abdel Maqsoud, após reunião do conselho.