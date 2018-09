Conselho nega pedido para ''adiantar'' crianças

O Conselho Estadual de Educação (CEE) negou o pedido de um grupo de pais de alunos de escolas particulares de São Paulo que solicitava a matrícula de crianças na educação infantil antes de elas completarem a idade exigida para esta etapa de ensino. Aprovada em 23 de fevereiro, a decisão vale como diretriz para as escolas e famílias paulistas que têm dúvida em relação à idade correta de matrícula na pré-escola e no 1.º ano do ensino fundamental, indica o conselho.

Segundo o parecer técnico da Câmara de Educação Básica do CEE, publicado no último dia 25 no Diário Oficial do Estado, crianças têm de frequentar a primeira fase da pré-escola com 4 anos, completos até a data-limite de 30 de junho - dessa forma, crianças nascidas no segundo semestre seriam atendidas em estágios anteriores (creches).

A orientação do parecer é para que crianças de 5 e 6 anos - sempre a completar até 30 de junho - sejam matriculadas no último estágio da pré-escola e no 1.º ano do fundamental, respectivamente. O principal objetivo do documento é evitar que crianças queimem etapas da educação infantil e antecipem a entrada no ensino fundamental, caracterizado por um processo de escolarização mais formal e sistemático.

"A gente acha que tinha de dar uma resposta para a sociedade porque o tema estava sendo colocado com muita insistência (no conselho). Achamos bom ter um documento. O assunto tende a ser superado", declarou a relatora do parecer do conselho, a educadora Maria Auxiliadora Albergaria Raveli.