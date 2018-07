Conselho pede ajuda de Lula a casal de militares gays O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo (Condepe) quer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva interfira no problema do casal de militares presos pelo Exército depois de se assumirem gays. Laci Marinho de Araújo foi detido dia 4, acusado de deserção, e Fernando Alcântara de Figueiredo foi preso hoje, por três supostas transgressões. O advogado do Condepe, Ariel de Castro Alves, e Alcântara se reuniram nessa semana com o ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), Paulo de Tarso Vannuchi. Alves pediu a interferência do governo para soltar Araújo. Com a prisão de Alcântara, o apelo foi reforçado. "O chefe maior do Exército é o presidente", disse. "Queremos a colaboração dele para pôr fim a essa arbitrariedade." Para Alves, as justificativas das prisões são "pretextos para encobrir o preconceito, a discriminação e a homofobia". Em nota à imprensa, o Condepe classifica as punições como uma "grave violação aos Direitos Humanos". Terminam o texto com um pedido: "Que o próprio presidente da República se manifeste e determine a imediata soltura dos acusados e o fim das perseguições homofóbicas no Exército." Desde a prisão de Araújo, o Condepe já procurou a ajuda de quase uma dezena de representantes do governo e do Congresso, mas não teve as repostas que procurava. "As autoridades nos recebem bem, mas nunca nos dão um retorno", disse Alves. "Parece que eles mesmos enfrentam uma barreira para se relacionar com o Exército." O Centro de Comunicação Social do Exército não atendeu a reportagem para prestar esclarecimentos sobre o caso.