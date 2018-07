Conselho pede extensão de campanha

"Ao não vacinar esses profissionais, o Cremesp entende que eles ficarão expostos a riscos, uma vez que todos os médicos podem atender, em sua jornada diária, pacientes suspeitos de influenza A", diz o texto. A etapa de vacinação dos profissionais de saúde terminou ontem. Até o meio da semana, cerca de 700 mil doses já tinham sido aplicadas neste público-alvo no País.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde enfatizou que orientação recente do ministério diz que não serão vacinados todos os médicos, mas sim aqueles que atuam no manejo da pandemia, como profissionais de pronto-socorro que atendem pessoas com suspeita de gripe. Segundo a pasta, aqueles com direito à vacina que ainda não a receberam podem buscá-la em suas unidades de trabalho. Laboratórios prometem disponibilizar em breve a vacina em clínicas privadas de imunização.