Conselho pede indenização por morte de jovens no Rio O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) encaminhou um relatório ao Congresso Nacional recomendando que sejam indenizadas as famílias dos jovens do morro da Providência, no centro do Rio, mortos após serem entregues por militares a traficantes do morro da Mineira, no Catumbi, na zona norte da cidade. No dia 14 de junho, após um suposto crime de desacato, uma guarnição de 11 militares do Exército que ocupava a favela entregou David Wilson Florêncio da Silva, de 24 anos, Marcos Paulo da Silva, de 17, e Wellington Gonzaga Costa, de 19, a criminosos do Morro da Mineira, controlado pela Amigos dos Amigos (ADA), facção criminosa rival do Comando Vermelho (CV), que domina a Providência. Os três, que não tinham envolvimento com o tráfico, foram mortos e seus corpos jogados em um aterro sanitário. O CDDPH também anunciou que pedirá a revogação da lei que trata do crime de desacato contra a autoridade. "Nas posições internacionais em direitos humanos já há países que aboliram a lei de desacato, por ela estar ligada à extrema subjetividade. O crime de desacato é sempre difícil de ser comprovado e fica a palavra do policial contra a do acusado, e a do policial acaba prevalecendo", observou o ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, que preside o conselho.