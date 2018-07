Conselho quer ampliar poder de índios na Funai Após a batalha pelo território da Raposa Serra do Sol, o Conselho Indigenista de Roraima quer que os índios tenham mais poder na Funai. Em nota distribuída entre as comunidades do Estado, o conselho estimula os índios a participar dos concursos públicos que serão abertos nos próximos meses para contratação de funcionários da Funai. Segundo a nota, "no futuro os indígenas que conseguirem ser aprovados certamente estarão dirigindo essa importante instituição governamental".