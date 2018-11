Conselho quer definição da Reitoria sobre PM na USP O Conselho Gestor da Universidade de São Paulo (USP) decidiu, em reunião realizada hoje, encaminhar à Reitoria um pedido para o desenvolvimento de um protocolo para definir a ação da Polícia Militar no câmpus do Butantã, na zona oeste da capital paulista. O pedido deve ser enviado para análise do reitor João Grandino Rodas ainda hoje. Caso seja aprovado, uma nova reunião - ainda sem data definida - do conselho vai estabelecer as medidas práticas que serão tomadas para aumentar a segurança na Cidade Universitária.