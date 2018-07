Conselho Tutelar devolve bebê sequestrado à família O Conselho Tutelar devolveu à família nesta tarde a recém-nascida sequestrada no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o bebê teria sido sequestrado por Beatriz Mota Magalhães, de 18 anos, que está foragida. Ontem à noite o bebê foi deixado numa delegacia da zona sul pela mãe da sequestradora, que reconheceu sua filha com o bebê nas imagens gravadas por câmeras de segurança de uma farmácia, divulgadas pela imprensa. Ainda segundo a polícia, a mãe de Beatriz contou que a filha estava grávida e perdeu o bebê recentemente. A mãe da criança faz parte de uma das famílias despejadas da Favela Olga Benário, no Capão Redondo, na última segunda-feira.