Consema aprova ampliação de anel viário de Campinas

Com a aprovação do parecer, fica liberada a emissão da Licença Prévia pela Cetesb, que, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), deve ser dada até o final do mês. A rodovia Magalhães Teixeira tem 12 quilômetros e com a obra vai crescer mais 6 quilômetros. A Artesp estima que 8,2 mil veículos circularão diariamente no novo trecho, que terá investimento de R$ 74 milhões da concessionária Rota das Bandeiras.

O projeto prevê a implantação de sete viadutos, um deles sobre a rodovia dos Bandeirantes com 120 metros, duas passagens inferiores e duas pontes sobre o Rio Capivari com 220 metros. Há ainda programas de controle ambiental e monitoramento da flora previstos.

O parecer é apenas uma das etapas que antecedem o início das obras. A Rota das Bandeiras ainda deve fazer o pedido de Licença de Instalação, para início das obras. Um terceiro trecho do anel viário de 4 quilômetros, entre as rodovias dos Bandeirantes e Miguel Melhado Campos, está em fase de licenciamento, segundo a Artesp, com investimento estimado de R$ 50,9 milhões.