Consema dá licença de prolongamento da Carvalho Pinto O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) de São Paulo aprovou nesta quinta-feira, 31, o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto no Meio Ambiente (EIA-Rima) do projeto de prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto (SP-70), que vai de Taubaté até a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no Vale do Paraíba, anunciou a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A rodovia é administrada pela Ecopistas, concessionária controlada pela EcoRodovias, e o projeto também é de responsabilidade da empresa.