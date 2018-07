Consema dá sinal verde para Trecho Norte do Rodoanel

O Conselho do Meio Ambiente (Consema) aprovou ontem parecer da Companhia Ambiental do Estado (Cetesb) sobre estudo e relatório de impacto ambiental (EIA/Rima) do trajeto. Em reunião marcada por tumulto e protestos de manifestantes, 23 conselheiros votaram a favor e sete, contra.

A decisão de ontem garante a Licença Ambiental Prévia da obra, que terá sete túneis e mais de 20 viadutos. Com ela, a Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) - responsável pelo empreendimento - pode publicar edital, fazer sondagens de campo e cadastrar famílias e donos de imóveis que serão diretamente impactados.

O parecer aprovado faz 119 recomendações à Dersa para que a instalação definitiva da obra seja concedida. Apresenta duas alterações em relação ao que a empresa vinha trabalhando, incluindo a interligação com a Avenida Inajar de Sousa, na zona norte de São Paulo - a Dersa havia retirado o trevo, a pedido da Prefeitura da capital.

Além disso, foi aprovada a manutenção da pista ao sul do bairro Bimbo, em Guarulhos. Um desvio ao norte do bairro havia sido proposto pela prefeitura de Guarulhos. Apesar de constar no licenciamento, ficou definido que novos estudos serão realizados para definir melhores alternativas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.