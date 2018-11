A pesquisa Yougov para o jornal Sun colocou Cameron com 41 por cento, o líder do Partido Liberal Democrata Nick Clegg com 32 por cento e o primeiro-ministro do Partido Trabalhista, Gordon Brown, com 25 por cento.

Outra pesquisa ComRes, para a ITV, apontou o líder conservador com 35 por cento, Clegg com 33 por cento e Brown, novamente no último lugar, com 26 por cento.

(Reportagem de Sumeet Desai)