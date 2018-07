Conservadora, Sarah Palin enfrenta investigação no Alasca

Como a primeira mulher e a pessoa mais jovem a ser eleita a governadora do Alasca, Sarah Palin, de 44 anos de idade, está acostumada a desafios. Escolhida nesta sexta-feira, 29, vice-candidata da chapa de John McCain, Ela foi eleita governadora do Estado em 2006 e, nos dois anos de sua gestão, foi responsável pela implementação de diversas reformas. Veja também: Vice de McCain elogia Hillary em discurso de apresentação Perfil: McCain tenta ser o mais velho a ser eleito Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA Ela também é conhecida por ser dura contra a corrupção, tendo liderado uma investigação a conduta ética de políticos republicanos enquanto trabalhava na Comissão de Conservação do Petróleo e Gás do Alasca, em 2003. Entretanto, ela está atualmente sob investigação de parlamentares do Alasca por causa da demissão de um comissário de segurança do Estado. Ela é acusada de tê-lo afastado por ele não ter demitido um policial envolvido em um divórcio com sua irmã. Palin também é conhecida por suas posições conservadoras, sendo uma grande opositora do aborto e membro da National Rifle Association, organização que defende o direito dos americanos de portarem armas. A governadora descreve a si mesma como "politicamente independente" e é considerada uma personalidade fora dos círculos políticos de Washington. Antes de ser eleita governadora, ela foi prefeita da cidade de Wasilla, que tem uma população de cerca de 7 mil habitantes. Nascida no Estado de Idaho, Palin se mudou para o Alasca com a família aos três meses de idade. Em 1984 ela foi coroada a Miss Wasilla e chegou a disputar o concurso de Miss Alasca. Formou-se na Universidade de Idaho em 1987, tendo estudado jornalismo e ciência política. Casada, Palin deu à luz ao seu quinto filho em abril. A criança é portadora da síndrome de Down. Outro filho está no Exército e deve ser transferido para o Iraque no próximo mês, segundo o site Politico.com BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.