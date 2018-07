Conservadores vencem eleições legislativas no Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper, declarou-se vitorioso na terceira eleição no país em quatro anos. Mas resultados preliminares do pleito legislativo de terça-feira indicam que seu partido, o Conservador, obteve 38% dos votos e vai continuar formando um governo de minoria. Harper, que lidera uma administração minoritária desde 2006, convocou esta eleição na expectativa de aumentar a presença conservadora no Parlamento, de acordo com o correspondente da BBC em Toronto, Lee Carter. As 143 cadeiras conquistadas neste pleito representam um avanço para os conservadores, que detinham 124, mas eles ainda estão aquém das 155 necessárias para uma maioria parlamentar. O Partido Liberal, liderado por Stephane Dion, obteve 26.3% dos votos, conquistando 78 cadeiras no Parlamento - uma redução marcante em relação às 103 conquistadas no pleito anterior -, e será a principal oposição. A crise financeira global foi um dos temas dominantes da campanha. O Canadá foi a primeira potência econômica a passar por eleições para um novo governo desde que a crise começou. O parlamentar conservador canadense, Jason Kenny, elogiou o resultado de seu partido nas atuais circunstâncias, afirmando que vários governantes no Ocidente enfrentam "problemas políticos graves no momento com a situação econômica". "O nosso é provavelmente o único que pode ser reeleito", disse ele, ressaltando que seu partido conseguiu aumentar sua presença no Parlamento. Harper saiu vitorioso, mas foi criticado durante a campanha por não manifestar empatia suficiente para com os canadenses que perderam dinheiro durante o período de volatilidade nas bolsas de valores no mundo. Durante a campanha, Dion promoveu um ambicioso plano de impostos sobre a emissão de carbono, para combater mudanças climáticas. Dion, um canadense francês de Quebec, teve dificuldades em atrair eleitores falantes nativos da língua inglesa, disse Carter. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.