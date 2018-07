Consórcio eleva investimentos em aeroporto de Brasília a R$750 mi

O consórcio, formado pela brasileira Infravix --do grupo Engevix-- e pela argentina Corporación América, planeja reformar os terminais 1 e 2 do aeroporto até o mundial e construir um novo terminal com 15 posições de embarque.

Com isso, segundo comunicado do consórcio, as pontes de acesso aos aviões, aumentarão de 13 para 28.

Já o estacionamento do aeroporto terá a capacidade dobrada, chegando a 3 mil vagas.

Segundo o consórcio, o aumento dos investimentos até a Copa deve-se à antecipação das obras.

Os detalhes sobre o projeto, cujas obras já foram iniciadas, serão apresentados em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

(Por Leonardo Goy)