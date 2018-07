Consórcio Move SP cita compromisso com mobilidade

O consórcio, formado pelas empresas Odebrecht Transport, Queiroz Galvão, UTC e pelo fundo de investimentos Eco Realty, com a participação dos mesmos grupos econômicos, será responsável pela construção, compra de equipamentos e operação da Linha 6-Laranja. Em nota, as empresas destacaram que se trata da "primeira e maior PPP (Parceria Público-Privada) integral de transporte do Estado de São Paulo".

O contrato de concessão é de 25 anos e o investimento é estimado em R$ 9,6 bilhões.

Pela proposta apresentada pelo consórcio na semana passada, o governo de São Paulo deverá dar uma contrapartida de R$ 606,7 milhões durante 19 anos. O montante é R$ 24,8 mil menor do que o teto previsto no edital.

As obras, segundo previsão da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional de São Paulo, devem ser iniciadas no primeiro semestre de 2014, com conclusão em 2020. As empresas que compõem o consórcio já têm experiência com obras de mobilidade urbana e metrô. A Odebrecht TransPort está na Supervia (trens urbanos) e no VLT (veículo leve sobre trilhos), no Rio de Janeiro, e na Via Quatro, Linha 4-Amarela de metrô em São Paulo.

Além disso, a empresa de construção do grupo Odebrecht, a Odebrecht Infraestrutura, participa das obras de construção da Linha 4 do metrô do Rio (Barra-Gávea-Ipanema) e Lote 7 da Linha 5-Lilás do metrô de São Paulo. Também construiu o trecho Copacabana-Ipanema do metrô do Rio, extensão norte da Linha 1 do metrô de Porto Alegre e linha 2 do metrô de São Paulo.

Já a Queiroz Galvão participou na construção das Linha 4-Amarela e Linha 5-Lilás; do metrô do Rio de Janeiro e do metrô de Fortaleza. A UTC Participações, por sua vez, participou do projeto, implantação e desenvolvimento de sistemas de Metrô de São Paulo, por meio da Constran.