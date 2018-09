Constituinte equatoriana quer 'felicidade sexual' garantida por lei

Uma deputada constituinte governista no Equador propôs que o direito das mulheres à felicidade sexual seja garantido pela lei do país. A sugestão vem provocando um intenso debate no conservador Equador. Maria Soledad Vela, que faz parte da Assembléia que está reescrevendo a Constituição do país, alega que as mulheres são tradicionalmente vistas apenas como objetos sexuais ou como reprodutoras. Agora, segundo ela, as mulheres deveriam ter o direito de tomar decisões "livres, responsáveis e informadas" sobre suas vidas sexuais. "Orgasmo por lei" O objetivo expresso da Assembléia Constituinte é, entre outras coisas, tentar garantir uma melhor distribuição de renda e direitos para as comunidades indígenas e para os pobres. Para Soledad Vela, as mulheres não deveriam ser deixadas de lado nesta lista. Mas suas propostas provocaram uma intensa resposta - em sua maioria, sem surpresas, dos homens. O deputado constituinte de oposição Leonardo Viteri acusou-a de tentar decretar "orgasmo por lei". Outro deputado classificou a proposta de "ridícula" e disse que um tema tão íntimo deveria permanecer íntimo e não ser previsto por lei. Soledad Vela respondeu às críticas dizendo que nunca pediu o direito ao orgasmo, mas somente o direito de "desfrutar do sexo em uma sociedade mais livre, justa e aberta". Segundo ela, o sexo é um tema difícil de discutir no Equador e o que ela quer são leis mais claras sobre o direito à vida, à saúde e à educação sexual. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.