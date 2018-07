Construção de motofaixa segue em ritmo lento

Prometido para ser entregue em até 40 dias, o corredor exclusivo para motocicletas nas Ruas Sena Madureira, Vergueiro e Avenida Liberdade está com obras em ritmo lento. Apenas na Avenida Liberdade há reformas do canteiro central. Nos demais pontos, como na Praça Rodrigues de Abreu, há placas de interdição, mas, ontem à tarde, não havia trabalho no local.

O corredor vai ligar o Ibirapuera à Praça João Mendes e pretende retirar os motociclistas da Avenida 23 de Maio. A construção, iniciada em 15 de janeiro, prevê seis semáforos e a proibição da conversão à esquerda em alguns pontos.

O Plano de Metas da Prefeitura prevê a construção de oito motofaixas. Além do corredor Vergueiro, o único local que a Secretaria Municipal dos Transportes já divulgou como corredor é a Marginal do Tietê, mas não foram divulgados traçado e início das obras.

O Sindicato dos Motoboys de São Paulo, que teve acesso ao projeto do corredor Vergueiro, ainda espera pela divulgação da proposta para a Marginal. "Nossa reivindicação é um corredor no eixo norte-sul (o corredor Vergueiro) e outro no eixo leste-oeste. As obras não estão no ritmo que nós queríamos, mas estão caminhando", diz o presidente de entidade, Gilberto Almeida dos Santos.

Mesmo com as obras iniciadas, a instalação do corredor não é consenso entre especialistas como a melhor medida para trazer mais segurança a motoboys. O professor de Engenharia Civil Creso de Franco Peixoto, da Fundação Educacional Inaciana (FEI), diz que emergencialmente a atitude é correta para salvar vidas.

"No Brasil, um motoqueiro tem 350% mais chances de morrer em um acidente de trânsito do que um motorista. Em São Paulo, são 1.000% mais", afirma Peixoto. Por isso, a medida seria positiva. Mas, segundo o especialista, a instalação da motofaixa reduz o tamanho da faixa de trânsito para carros e ônibus, o que traria mais lentidão.

A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, responsável pelas obras, foi procurada para informar se haverá mudança no prazo de entrega da obra, mas não respondeu até as 20 horas de ontem.