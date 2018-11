Construção de ponte na fronteira é questionada

Os ativistas do movimento - que propõe a criação de uma reserva ambiental contínua na fronteira - pretendem aproveitar o encontro dos presidentes do Mercosul, que será realizado nesta semana em Foz do Iguaçu, para protestar. O grupo está colhendo assinaturas dos moradores da região do Porto Meira, solicitando que o governo brasileiro reveja a decisão de construir a segunda ponte.

Eles pretendem enviar uma carta à presidente eleita Dilma Rousseff solicitando que ela reconsidere a construção.

O local escolhido para a ponte fica a 500 metros do Marco das Três Fronteiras, no ponto onde o Rio Iguaçu se encontra com o Rio Paraná. A região é sensível do ponto de vista ambiental. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) do Brasil, a ponte será erguida entre a represa de Itaipu e a Ponte da Amizade, o que não trará impactos ao meio ambiente.

Obra do PAC. A previsão era de que as obras começassem entre novembro e dezembro, o que ainda não ocorreu. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a dizer que a obra começaria antes do fim do seu governo. Depois, os trabalhos foram adiados para abril de 2011.

Após uma audiência pública sobre os impactos da obra, o Dnit decidiu postergar o seu início para junho do ano que vem. Ela faz parte do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).

A obra também tem sido alvo de questionamentos da Receita Federal, que temia a falta de pessoal para realizar fiscalizações na fronteira. Ficou decidido que só caminhões circulariam sobre a ponte - o que facilitaria o controle fiscal do órgão.