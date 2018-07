Construção de túneis é 'indústria' em Gaza, diz ONU

A construção de túneis para a prática de contrabando entre a Faixa de Gaza e o Egito está se tornando uma verdadeira indústria, diz um relatório divulgado nesta quinta-feira pelas Nações Unidas. A ONU afirma que os túneis, onde trabalham milhares de pessoas, se tornaram uma tábua de salvação para os palestinos de Gaza, vítimas do bloqueio israelense. Os túneis são usados para contrabandear uma grande variedade de produtos para Gaza, incluindo alimentos e combustíveis. Israel diz que as passagens também são usadas para importar armas e acusa o Egito de não fazer o suficiente para deter o contrabando. Perigo O estudo da ONU diz que, por causa da impossibilidade de que o comércio seja realizado por meio de certos pontos da fronteira, como Karni, Sufa e Kerem Shalom, os túneis vêm se tornando cada vez mais vitais para os palestinos. Mas eles também representam um perigo. Cerca de 40 pessoas já morreram em conseqüência de incidentes ocorridos dentro de túneis desde o início do ano. No mês passado, as autoridades do Hamas, no poder em Gaza, anunciaram regulamentos para controlar o comércio dentro dos túneis. Várias barracas cobrindo as entradas dos túneis podem ser vistas na área de Rafah, segundo o estudo da ONU, e a indústria está se tornando cada vez mais aberta e controlada. O relatório salienta que o bloqueio israelense está impondo uma crise humanitária sem precedentes em Gaza e reforça o pedido para a reabertura das fronteiras com o Egito. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.