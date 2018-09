Construção pode ter causado desabamento no RJ Moradores da Rua Laura de Araújo, na região central do Rio de Janeiro, onde um prédio de três andares e duas casas desabaram na manhã de ontem, suspeitam que a construção de um edifício numa rua próxima pode ter abalado as estruturas dos imóveis antigos. "Às vezes o nosso prédio tremia. Estão fazendo obras aqui no centro sem ter ideia de como isso vai afetar as construções antigas", disse a desempregada Priscila Santos da Silva, de 27 anos, que conseguiu escapar do desabamento com os quatro filhos, com idades entre 3 e 10 anos.