Construtoras mudam mapa da cidade

O boom imobiliário alimenta as mudanças e dá vida aos novos bairros, a partir da venda de unidades residenciais. A Chácara Klabin é uma das representantes do fenômeno. A área da zona sul que recebeu esse nome está localizada na Vila Mariana, mas as novas construções feitas ali validaram o "batismo" dado pelas construtoras. Os corretores de imóveis seguiram a mesma linha e até o Metrô abriu a Estação Chácara Klabin no bairro informal.

Nas últimas duas décadas, as transformações mais acentuadas se concentraram na região do Morumbi, na zona sul, que ganhou pelo menos três subdivisões: Panamby, Portal do Morumbi e Jardim Sul. Elas substituíram, extraoficialmente, a Vila Andrade e a Vila Sônia, ambas com menor apelo comercial. Perto dali, o distrito de Santo Amaro também foi fatiado. Por lá, surgiram, por exemplo, o Brooklin Novo e o Alto da Boa Vista.

A confusão aumenta porque a divisão atual já é polêmica. Para a Prefeitura, a cidade nem sequer tem bairros, apenas distritos - alguns representam verdadeiras cidades, como o Grajaú, com mais de 440 mil moradores. Mas, mesmo informais, as antigas denominações ajudam o cidadão a se localizar na metrópole de 11 milhões de pessoas e as novas já forçam a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp) a planejar a atualização de seu banco de dados.

"Nossos estudos são de 1977. De lá para cá, muita coisa mudou na cidade sob a influência do mercado imobiliário, que inventa novos bairros como alternativa de marketing. Alguns, no entanto, foram incorporados realmente e precisam ser listados. A atualização deve sair no ano que vem", afirma Luiz Antonio Pompéia, presidente da Embraesp.

A entidade ressalta, no entanto, que, enquanto outros bairros são reduzidos para o surgimento de outros, há aqueles que são estendidos. Para atrair a clientela em busca de requinte, corretores ampliam os limites dos bairros de acordo com seus interesses de venda. Higienópolis, no centro, é exemplo. Com a valorização da área, os vizinhos passaram a tirar uma lasquinha da fama de luxo do bairro. "O resultado é que Santa Cecília, Vila Buarque e até a Barra Funda viraram Higienópolis", diz Pompeia.

Com 40 anos de experiência no ramo da corretagem de imóveis, José Carlos Saldanã, de 61 anos, cita o Jardim Anália Franco como o principal exemplo de expansão de limites na zona leste. "Com a fama boa do bairro, os limites dele não param de crescer. Agora, já existe o Parque Anália Franco, que, na verdade, é Regente Feijó", diz. "Não muito longe dali, estão criando a City Formosa, no melhor pedaço da Vila Formosa."

Lançamentos. Os megaempreendimentos também ajudam a espalhar as novas divisões de território. Pelo menos dois deles têm potencial para ganhar status de bairro. Na zona sul, o Parque da Cidade é um dos candidatos. Projetado pela Odebrecht Realizações (OR), ele terá dez torres, entre prédios comerciais, residenciais, shopping e hotel. No lançamento, a Chácara Santo Antonio, onde está localizado o terreno de 80 mil m², nem sequer foi mencionada.

O diretor de Incorporação da OR, Saulo Nunes, nega que a intenção da empresa seja criar um bairro, mas reconhece que o processo pode ocorrer de forma natural. "No nosso caso, o nome Parque da Cidade traduz o projeto que tem o conceito de cidade compacta, sem muros e com uma ampla área verde. Ele foi definido a partir de um estudo contratado para esse objetivo, mas, para que funcione, deve ser fiel à proposta. Não adianta dar o nome de parque se não houver de fato um ali", afirma.

Privativo. Do outro lado do Rio Pinheiros, a Rossi criou o Paulistano, seu "bairro privativo" na região do Morumbi. Na propaganda, há uma área de 155 mil m² ocupada por casas, edifícios, praças e bosque, além de um centro comercial e um clube com mais de 40 itens de lazer.

Com 30 torres planejadas para a Barra Funda, na zona oeste, a Tecnisa também já planejou seu novo bairro: o Jardim das Perdizes. O megaempreendimento será erguido em uma área de 250 mil m², entre as Avenidas Marquês de São Vicente, Nicolas Boer e Gustav Willi Borghoff. A obra ainda não saiu do papel, mas a Prefeitura já incorporou a nomenclatura e batizou a área verde que será aberta ali como uma espécie de contrapartida social. O nome já foi parar na placa. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.