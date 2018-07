Cônsul honorário da França é encontrado morto em SC O cônsul honorário da França Francisco Júlio Borgoff da Rocha foi encontrado morto, na última quinta-feira, 3, em um hotel de Joinville (SC). Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, Borghoff da Rocha estava hospedado sozinho no Hotel Mercury desde o dia 2 de maio. O cônsul foi encontrado morto com um tiro na boca às 9 horas do último dia 3. A Polícia Civil investiga o motivo da morte. Borgoff morava na cidade catarinense.