Consulado dos EUA em SP receberá queixa por e-mail

Sem revelar o paradeiro dos passaportes, o consulado informou ontem, em nota, que cerca de 300 documentos não foram devolvidos para os donos brasileiros dentro do prazo prometido (15 dias), mas que fará as devoluções. Há quem espere pelo documento desde o fim de abril. Anteontem, o consulado estimava em "menos que 400" o número de prejudicados.

Mas agentes da Polícia Federal que atendem brasileiros que procuram por passaportes de urgência e emergência na sede do órgão em São Paulo estimavam esse número em 700. Dois fatores dificultam a ação do Brasil para localização dos passaportes sumidos. O primeiro é o fato de o consulado ser tido como parte do território americano - onde nem policiais brasileiros nem procuradores federais podem atuar sem autorização prévia. O segundo, o fato de parte dos funcionários ter imunidade diplomática. Nem o Ministério das Relações Exteriores nem o Ministério Público Federal têm atuação prevista para esses casos. Qualquer investigação tem de ser feita pelo próprio consulado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo