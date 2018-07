Consulado dos EUA no Rio alerta turistas sobre arrastões O consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro divulgou em sua página na internet em inglês um alerta sobre aumento de incidência de arrastões em áreas frequentadas por turistas. Segundo a nota, recentemente houve crescimento de registros de arrastões (traduzidos para o inglês como "mass robberies", ou roubos em massa), praticados por grande número de adolescentes, nas praias do Leblon, de Ipanema, do Arpoador e de Copacabana.