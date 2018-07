Consulado dos EUA promete agilizar atendimento em SP

No próximo sábado, os consulados de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília vão estar abertos para atender o público. As três mil vagas para agendamento já se esgotaram. Em São Paulo, serão dois mil atendimentos. Este ano foram emitidos, até maio, mais de 194 mil vistos em São Paulo, 31% a mais que no mesmo período do ano passado. De acordo com o consulado, cerca de 95% dos brasileiros têm seus vistos aprovados, sendo a maioria de turismo e negócios, com validade de dez anos.