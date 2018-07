Consulado estuda pré-atendimento para emitir vistos

No mês de junho, o Consulado norte-americano já havia anunciado a contratação de cinco funcionários americanos que ficariam incumbidos das entrevistas dos que buscam o visto de entrada nos EUA. A contratação representaria um aumento de 25% na equipe atual. A expectativa do Consulado é atender 2.800 pessoas diariamente até setembro.

A procura por vistos no Brasil tem aumentado significativamente nos últimos anos. O consulado em São Paulo é o que mais processa vistos para não-imigrantes no mundo. Em 2011, entre os meses de janeiro e julho, foram emitidos 228.514 vistos, número que representa uma aumento de 32% em relação a igual período do ano passado.