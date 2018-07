Consulta médica de 'morto' revela fraude de seguro

Sendo um homem morto, Ahmad Akhtary não deveria precisar de uma consulta médica. O check-up de Akhtary, seis meses após sua morte no Afeganistão, frustrou a tentativa da ex-mulher de coletar US$ 550 mil em uma apólice de seguro de vida. Em uma audiência na semana passada um Gloucester, um juiz sentenciou Akhtary, de 34 anos, a 60 horas de trabalho comunitário e sua ex-mulher, Anne Akhtary, a 40 horas, e suspendeu a ordem de prisão de ambos por nove meses. Anne, de 43 anos, admitiu ter tentado conseguir o dinheiro usando uma certidão de óbito falsificada no Afeganistão, dizendo que seu marido morrera em um acidente. Poucas semanas após o pedido, os investigadores foram alertados por uma consulta médica. "Ficamos sabendo que Akhtary foi ao médico e ao hospital, portanto esse não foi o golpe ao seguro mais sofisticado", disse o advogado James Cranfield. Akhtary continuou a viver normalmente em Gloucester após suas suposta morte, trabalhando e pagando impostos, disse. O advogado de Akhtary, Philip Warren, disse que ele queria ter terminado a farsa logo após a certidão falsificada ter se perdido no correio. No entanto, sua mulher conseguiu uma segunda cópia e acionou o seguro.