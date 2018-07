Consultor detido após provocar acidente e tentar suborno Um membro da Ordem dos Parlamentares do Brasil (OPB), que afirma dar consultoria parlamentar, foi levado para o plantão do 27º Distrito Policial, do Campo Belo, nesta madrugada, após se envolver em um acidente na esquina da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini com a Rua Quintana, no Brooklin, zona sul de São Paulo.