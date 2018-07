Consultor do Porto de Santos é morto a tiros no Guarujá O consultor de trânsito do Porto de Santos, Adenílson Lima da Silva, foi morto em uma das principais avenidas do Guarujá, na noite desta terça-feira, 16. Segundo testemunhas, uma moto - que não teve a placa identificada - efetuou vários disparos contra o carro que Santos conduzia. A polícia ainda investiga as causas do crime.