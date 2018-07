Consultoria não vê espaço para alta no preço da celulose em 2012

"Enquanto a Europa segue em meio a um quadro recessivo, a economia norte-americana avança abaixo do seu potencial e a chinesa desacelera. Esse cenário sugere que a demanda por celulose seguirá limitada e as cotações continuarão negativamente pressionadas", afirmou a consultoria em um estudo sobre o setor.

A LCA projeta que o preço da fibra curta, que responde pela maior parte da produção no Brasil, ficará em média 751 dólares por tonelada em 2012, e que o valor para fibra longa ficará em 815 dólares por tonelada. Isso representa queda de 7 e de 15 por cento, respectivamente.

Recentemente, os presidentes das produtoras do insumo Fibria e Suzano afirmaram que há possibilidade de alta nos preços no quarto trimestre, porque a China voltou a comprar a celulose brasileira, com a redução de seus estoques.

PAPEL

Para o segmento de papel, a LCA afirmou que a estagnação da demanda vista entre janeiro e julho deste ano reflete a desaceleração da economia brasileira, mas ressaltou que as perspectivas são melhores para o restante do ano com a retomada do crescimento.

Segundo dados da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), a produção de papel atingiu 854 mil toneladas em julho, alta de 0,5 por cento contra o mesmo mês em 2011. No ano, porém, a produção está praticamente estável em 5,87 milhões de toneladas.

"Avaliamos que o contexto econômico com que o segmento de papel se deparará no restante de 2012 será melhor do que o visto na primeira metade do ano. Isto porque, levando em conta as medidas para estimular o consumo e o investimento lançadas pelo governo, continuamos a prever um crescimento mais vigoroso da economia doméstica no segundo semestre", afirmou a LCA.

(Por Roberta Vilas Boas)