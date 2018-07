Consultoria vê Corinthians e São Paulo entre 50 clubes mais ricos do mundo

Um relatório divulgado nesta quinta-feira pela consultoria Deloitte afirma que Corinthians e São Paulo têm faturamento suficiente para estar entre os 50 clubes de futebol mais ricos do planeta.

O documento "Deloitte Football Money League 2012", que está na sua 15ª edição, fez a relação dos 20 clubes mais ricos do planeta, que não inclui nenhum time fora de Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França. O critério adotado foi o de maior receita - o que exclui o patrimônio e o valor das marcas.

O relatório não elaborou um ranking depois da 20ª posição, mas estima que "os clubes brasileiros com as maiores receitas declaradas, Corinthians e São Paulo, estariam entre os 50 mais ricos". A Deloitte avalia que cada clube teria receitas entre 70 milhões e 80 milhões de euros (entre R$ 160 milhões e R$ 185 milhões).

A Deloitte afirma que clubes com grande base de torcedores - como Flamengo e Corinthians - conseguiram se tornar atraentes para atrair parceiros comerciais com condições de bancar a vinda de jogadores brasileiros que atuam na Europa.

"A força comercial dos maiores clubes brasileiros e de suas principais estrelas significa que eles conseguem gerar até 20 milhões de euros (R$ 45 milhões) em patrocínio e publicidade, uma quantia que causaria inveja na maioria dos clubes das cinco maiores ligas do mundo", afirma o texto, com a ressalva de que a estabilidade financeira de longo prazo dos clubes brasileiros ainda é questionável.

Copa e oportunidades

A consultoria afirma que apesar do forte crescimento da economia nacional, os clubes brasileiros ainda não conseguem rivalizar com os europeus em riqueza.

Além disso, a grande base de torcedores e a forte paixão dos brasileiros pelo esporte "não se traduzem diretamente em bons públicos" nos estádios. A média de público da primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2011 foi de 15 mil, abaixo até mesmo da pouco tradicional MLS, a liga americana, cuja média foi de quase 18 mil.

A Deloitte afirma que o investimento feito em infra-estrutura para a Copa do Mundo de 2014 é uma "excelente oportunidade" para os clubes melhorarem a experiência de frequentar estádios para os torcedores.

Isso poderia tanto aumentar o público nos estádios quanto levar a um preço mais lucrativo para os clubes. O preço médio de ingressos no Brasil está abaixo de 10 euros (R$ 22), diz o relatório.

A Deloitte afirma que o atual modelo de direitos de transmissão de televisão "põe os clubes brasileiros em desvantagem" em relação aos clubes europeus e asiáticos.

"Direitos de transmissão para a Série A do Brasil são ditados pelo mercado doméstico e não são facilmente exportáveis como as principais ligas europeias", diz o relatório.

A percepção de que a liga brasileira é "fraca" e o fato de os jogos começarem muito tarde - o que é prejudicado ainda mais pelo fuso horário - dificulta a exportação do Campeonato Brasileiro para outros mercados de televisão.

Futebol internacional

O levantamento, referente às temporadas de 2010 e 2011, mostrou poucas alterações em relação ao período anterior.

O Real Madrid é, pelo sétimo ano seguido, o clube com maior receita em todo o mundo. O faturamento do clube é estimado em R$ 479,5 milhões, tendo crescido 9% no último ano.

O Barcelona está em segundo lugar, seguido por Manchester United, Bayern de Munique, Arsenal, Chelsea e Milan. A Inter de Milão aparece em oitavo lugar, tendo ultrapassado o Liverpool, que agora é nono.

O Schalke 04 é a única novidade entre os dez primeiros neste ano. O clube alemão aparece em décimo lugar, que no relatório anterior era ocupado pela Juventus.

No total, os vinte clubes mais ricos do mundo enriqueceram em 3% em 2011, em comparação com o ano anterior. A receita total do "top 20" é de 4,4 bilhões de euros (R$ 10 bilhões). Eles representam mais de 25% do total de receitas do mercado europeu de futebol.

A Deloitte afirma que fora dos cinco maiores mercados - Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França - os clubes que mais se aproximam do "top 20" são o Benfica, de Portugal, e o Ajax, da Holanda. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.