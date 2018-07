Consumidor aproveita IPI e venda de veículos salta

O resultado levou o setor a manter a visão de crescimento neste ano e a avaliar que o pior da crise já ficou para trás, mas mantendo um tom de cautela.

As vendas saltaram 36,1 por cento em março sobre fevereiro, para 271.393 unidades, e subiram 16,89 por cento ante igual mês de 2008, informou a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) nesta sexta-feira.

No primeiro trimestre, as vendas avançaram 3,13 por cento sobre igual período do ano passado, para 668.319 unidades.

"Março subiu pela expectativa de término dos incentivos oferecidos pelo governo", disse Sergio Reze, presidente da Fenabrave, referindo-se à redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos automóveis decidida em dezembro e que tinha vigência até 31 de março.

No início desta semana, o governo anunciou que manterá o incentivo por mais três meses.

"É lógico que a gente comemora (o dado de março), mas tem que ter o pé no chão... Temos que ter consciência de que existe uma crise internacional e que 2008 (de fortes resultados) não volta e levará tempo para a economia se recuperar."

"Na nossa expectativa, entendemos que o govenro não pode fazer uma renúncia fiscal dessa magnitude por muito tempo."

CRESCIMENTO NO ANO

Com o resultado do trimestre, a Fenabrave manteve a previsão de crescimento das vendas totais de veículos --que incluem também motos e implementos rodoviários-- de 3,13 por cento em 2009.

No mês passado, Reze havia alertado que poderia revisar esse número para o terreno negativo, dependendo do comportamento de março e da prorrogação ou não da redução do

IPI.

A Fenabrave tem um cenário desfavorável, embora não trabalhe com ele, que aponta queda das vendas de 3,09 por cento neste ano, podendo chegar a recuo de 4 por cento.

A entidade informou ainda as líderes de vendas em março, sendo Fiat a primeira da lista, com 42.568 unidades de automóveis e comerciais leves; Volkswagen com 40.251; General Motors com 29.303; e Ford com 22.603.

(Reportagem de Gabriela Mello)